14 حالة مشابهة هذا العام .. ألمانيا : العثور على جثة امرأة مشردة تم تعذيبها و قتلها

عثر على جثة امرأة مشردة مقتولة، بعد معاملة سيئة وتعذيب تعرضت لهما، على سور محطة قطار سابقة، في ولاية سكسونيا السفلى، في ألمانيا.

وقالت صحيفة “فيلت” الألمانية، إن المرأة المشردة تبلغ من العمر 51 عاماً، وتعرضت للتعذيب، الأمر الذي أدى إلى وفاتها، وفق المتحدثة باسم الشرطة، والتي رفضت الإدلاء بتصريحات إضافية.

ولم تصرح الشرطة فيما إذا كان هناك أدلة على الفاعل أو دوافعه، إلا أنها أشارت إلى أن التحقيقات ما تزال جارية.

وتزايدت حوادث الاعتداءات على المشردين، حيث حكم على رجل وامرأة، في تموز الماضي، بتهمة ضرب وحرق مشرد حتى الموت، كما قام شاب (24 عاماً) بضرب مشرد وإصابته بجراح خطيرة، في هانوفر.

وتم تسجيل 14 حادثة قتل لمشردين، في العام الحالي، فيما بلغ عدد الذين قتلوا العام الماضي 18 مشرداً بينهم 11 حالة قتل على يد مشردين أيضاً.

وقالت الصحيفة إنه غالباً ما يكون الشجار هو السبب الأساسي لتلك الحالات إضافة لكونهم تحت تأثير الكحول.

المصدر : Welt

شام تايمز

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