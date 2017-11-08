شرب قارورتي “ويسكي” ثم شاهد أفلاماً إباحية ثم قام بفعلته .. بريطانيا : السجن لكويتي اغتصب فتاة و قال إنه “صدام حسين” !

حكمت محكمة في بريطانيا، بالسجن 12 عاماً، على شاب كويتي موجود فيها بصورة غير شرعية، بعد إدانته باغتصاب فتاة بريطانية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين (6/11)، إن الكويتي عبد العزيز الشمري (21 عاماً)، اغتصب فتاة في منطقة بالقرب من نهر “سيكرن”، في دارلينغتون.

وذكرت الصحيفة،أن المغتصب كان مخموراً (شرب قارورتي ويسكي) وقد كان يتابع الأفلام الإباحية على هاتفه قبل أن يقوم بفعلته.

وعندما تم اعتقاله، زعم الشاب أنه “صدام حسين”، وشتم إنكلترا.

وخلال إصدار الحكم، قال القاضي شون موريس للشاب الكويتي: “ستسجن لمدة 12 عاماً .. وأتمنى بصدق أن يتم ترحيلك بعد انقضاء نصف المدة”.

وعن تفاصيل الحادثة، قالت الصحيفة، إن الشمري لكم الفتاة على وجهها مرتين، ثم قام بجرها على الأرض قبل أن يقوم باغتصابها.

وعثر على الفتاة مغطاة بالدماء، وتم اعتقال الشاب الذي يعمل كـ “عامل توصيل وجبات سريعة” بعد دقائق من قيامه بفعلته، في السادس عشر من أيار الماضي.

الشمري المنتمي لعائلة بدوية أنفقت قدراً كبيراً لمن المال لإيصاله لبريطانية، زعم في مركز الشرطة أنه صدام حسين، ورفض التحدث لضابط أنثى، وقال لها: “أنت امرأة .. في بلادي نتحدث للرجال”.

وخلال المحاكماة تمت قراءة رسالة من الضحية، جاء فيها: “التفكير بالهجوم الذي تعرضت له يجعلني أشعر بأنني مدنسة جداً”.

شام تايمز

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