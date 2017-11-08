إسرائيليون يستجمون في المياه الحارة في مرتفعات الجولان المحتلة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مجموعة صور قالت إنها تظهر إسرائيليين يستجمون في المياه الحارة بمرتفعات الجولان المحتلة.

وكالة “غيتي إيميجز” العالمية (مصدر الصور) علقت عليها بالقول: “إسرائيليون يغطسون في بركة مياه ساخنة في الجزء الشمالي من مرتفعات الجولان المحتلة، بالقرب من مستوطنة شال، يوم السبت (4/11) .. المياه تتدفق من خط أنابيب من حفرة عميقة في في وادي الحولة، في مسعى لمواجهة الجفاف في المنطقة”.

تصوير: مناحيم كاهانا

شام تايمز

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