صحيفة هولندية : سوري ينتقم من شقيقه بطريقة مؤلمة بمحطة قطار بحادثة شرف

قالت صحيفة هولندية، إن “صرخات قوية دوت في محطة القطار الرئيسية بمدينة خرونينغن، أطلقها رجل سوري يتعرض لاعتداء يد شقيقه، سمعها عدد من الأشخاص، وتمكنوا من تخليصه”، في حادثة قد تنتهي بالمعتدي في السجن.

وذكرت صحيفة “داخبلاد فان هت نوردن” الهولندية المحلية، نقلاً عن النائب العام، أن الموجودين في مكان الحادثة “اعتقدوا أن الضحية سيفقد حياته، حيث أن المهاجم تسبب له بإيذاء وألم كبير في منطقته الحساسة .. إن قراءة ما حدث معه كافية لتسبب الألم”.

وأضافت الصحيفة أن الرجلان من مدينة حلب، وأنهما يقطنان في مدينة “إيمن”، وقد كان الضحية على علاقة مع زوجة المعتدي، ما أدى لاعتبار الحادثة شكلاً من أشكال “جريمة الشرف”.

وقال المتهم بالاعتداء إنه انفصل عن زوجته، وأضاف أنه أصبح مشرداً بسبب شقيقه، وخلال الحادث صرخ قائلاً إن أخاه لا يجب أن يعيش كرجل بعد الآن، وأنه سيقتله.

وقال القاضي للمتهم، خلال جلسة المحاكمة “هل ستقتل أخاك إن تم إخلاء سبيلك؟”، فأجاب “لا”.

وأوضحت الصحيفة أن “الرجل يعاني من مشاكل نفسية كبيرة وبحسب خبراء فإن مسؤوليته ستكون مخففة، وترى النيابة العامة أنه بحاجة لمساعدة ملحة، وتم الطلب بسجنه 7 أشهر من ضمنها فترة مشروطة”.

ومن المقرر صدور الحكم في وقت لاحق، لم يحدد.

المصدر : Dagblad van het Noorden

شام تايمز

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