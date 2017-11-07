بالفيديو .. رجل أسترالي ينجو من الموت دهساً بالقطار

نجا شاب متهور من الموت المحقق بأعجوبة بعدما قفز من رصيف محطة للقطارت إلى أسفل السكة وباغته قطار قادم من الجهة الأخرى.

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره في محطة قطار بمدينة #سيدني الأسترالية وتداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يقفز باتجاه السكة قبل أن يفاجأ بقطار قادم باتجاهه، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وفي لقطة أخرى من الفيديو، يظهر الرجل وهو يتسلق إلى أعلى رصيف المحطة متفادياً القطار الذي لم تفصله سوى سنتيمترات قليلة عنه.

وقال وزير النقل في مقاطعة نيو ساوث ويلز، أندرو كنستانس في مقابلة له مع القناة التاسعة الإخبارية، بأنه أصيب بالصدمة لدى مشاهدته الفيديو، وأنه يأمل في زيادة العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال.

يذكر بأن الحادث وقع في محطة بانكسيا في جنوب سيدني، وأن الشرطة تقوم بالتحقيق في الحادث وتحاول معرفة هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شام تايمز

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