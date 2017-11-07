بعد مليون تحميل .. غوغل تزيل نسخة مزيفة من تطبيق ” واتس آب “

أزالت شركة غوغل من متجر التطبيق “غوغل بلاي” الخاص بنظام التشغيل أندرويد نسخة مزيفة من تطبيق التراسل الفوري واتسآب قام المستخدمون بتنزيلها أكثر من مليون مرة.

وظهر التطبيق، الذي حمل اسم Update Whatsapp Messenger، وكأنه طُور من قبل شركة #واتسآب نفسها، إذ حمل اسمها الذي يرافق التطبيق الرسمي الخاصة بها WhatsApp Inc.

ووفقاً لمستخدمين على منتدى الويب الشهير “ريديت” فإن التطبيق المزيف من واتسآب احتوى على إعلانات، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، ثم إنها كان يقوم بتنزيل برمجيات أخرى على أجهزة المستخدمين.

ولجأت الجهة المطورة للتطبيق إلى حيلة تجعل التطبيق يظهر كأنه من واتسآب نفسها، إذ استخدمت نفس الاسم الرسمي لها على المتجر، وذلك من خلال استبدال المسافة بين WhatsApp و Inc برمز خاص ظهر وكأنه مسافة، وهو اختلاف دقيق يصعب على المستخدم العادي اكتشافه.

يشار إلى أن المستخدمين الذين يتلقون تحديثات تلقائية عن طريق شركة واتسآب لم يتأثروا بالتطبيق المزيف.

شام تايمز

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