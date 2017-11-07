“بحث غوغل” يكشف مواصفات وقدرات هاتفك الذكي

أفاد مستخدمون على الإنترنت أن ميزة جديدة بدأت بالظهور على محرك البحث من غوغل تسمح للمستخدمين بمقارنة الهواتف_الذكية على الصفحة الرئيسية للمتصفح مباشرة.

ومع أن #غوغل يقوم عادةً بإضافة مزايا جديدة أو يُجري تغييرات على متصفح البحث خاصته دون الإعلان عنها، لا يُعرف بعد ما إذا كانت الميزة الجديدة رسمية أم أنه لا يزال يختبرها.

وقال مستخدمون على الإنترنت إنه حين كتابة اسم جهازين بينهما عبارة vs، مثل: iphone x vs galaxy note 8، ليظهر على محرك جدول يقارن بين مواصفات الهاتفين.

ويظهر مبدئيًا عدد من الصفوف التي تقارن بين أبرز المواصفات، وبالنقر على السهم الأزرق الموجود أسفل الجدول، تظهر مقارنة لجميع المواصفات. هذا ويتوفر خيار يبرز المواصفات المختلفة لدى الجهازين، ولا تدعم الميزة الجديدة إلا المقارنة بين جهازين فقط.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة تأتي بعد أن أعلنت غوغل أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن تحديث طريق البحث على محركها، وذلك على نحو يركز على جعل نتائج البحث ذات طابع محلي أكثر ومرتبطة بموقع المستخدم أيًا كان النطاق الذي يستخدمه.

البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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