اكتشاف صالة ألعاب رياضية يونانية قديمة في الفيوم

اكتشف علماء الآثار في مصر بقايا #صالة_رياضية قديمة يرجع تاريخها إلى حوالي 2300 عام من العصر الهيلينستي (اليوناني)، حسب ما أعلنته وزارة الآثار المصرية.

وقدمت الكشف البعثة المصرية الألمانية بمنطقة #واتفا في #الفيوم، نحو 80 كيلومترا جنوب غرب القاهرة.

وواتفا موقع قرية فيلوتيريس القديمة التي أسسها الملك بطليموس الثاني في القرن الثالث قبل الميلاد.

ويقول أيمن العشماوي من وزارة الآثار، إن صالة الألعاب الرياضية تتكون من قاعة اجتماعات كبيرة كانت مزينة ذات يوم بالتماثيل، وقاعة عشاء وفناء ومضمار سباق طوله نحو 200 متر.

وقالت كورنيليا رومير، رئيسة البعثة، إن الكشف يظهر بوضوح تأثير الحياة اليونانية في #مصر، ليس فقط في الإسكندرية ولكن أيضا في الريف.

أسوشييتد برس

شام تايمز

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