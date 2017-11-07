ترامب يجتاز بنجاح اختبار المراسم مع امبراطور اليابان

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين امبراطور_اليابان في طوكيو في محطة تعثر فيها سلفه باراك أوباما بسبب البروتوكول المرتبط بمسألة الانحناء أو عدم الانحناء أمام اكيهيتو.

وكان أوباما واجه انتقادات حادة في الولايات المتحدة في 2009 لأنه انحنى بقوة أمام الامبراطور اكيهيتو، كما تفرض مراسم البلاط الإمبراطوري.

واعتبر المحافظون الأميركيون هذه المبادرة غير لائقة لأن الامبراطور #اكيهيتو (83 عاما) هو نجل الامبراطور هيروهيتو الذي ارتبط اسمه بالإمبريالية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

لذلك كانت كل الأنظار متجهة الاثنين الى اللقاء بين #ترمب وأكيهيتو. لكن الرئيس الأميركي اختار حلا وسط مكتفيا بحني رأسه بشكل طفيف عند تحية مضيفه.

وبعد ذلك انتقل ترمب وزوجته ميلانيا إلى إحدى قاعات القصر الامبراطوري حيث تحادثا مع امبراطور #اليابان وزوجته ميشيكو بحضور مترجمين.

وسعى فريق ترمب إلى تجنب أي حادث خلال جولته في آسيا التي تستغرق 12 يوما. وهذه الجولة هي الأطول لرئيس أميركي منذ الرئيس جورج بوش الأب في 1991-1992.

فرانس برس

شام تايمز

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