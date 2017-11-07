شادية تتغلب على الأزمة الصحية وتغادر المستشفى

ساعات صعبة عاشها الجمهور المصري بصفة عامة وعائلة الفنانة شادية بصفة خاصة، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة المعتزلة قبل أيام وتسببت في دخولها إلى المستشفى.

تلك الأزمة التي تضاربت حولها الأنباء وانتشرت فيها الشائعات بشكل مخيف، وهو الأمر الذي جعل العائلة في موقف لا تُحسد عليه، ووضع الجمهور في حالة قلق دائمة.

إلا أن النبأ السار، هو ما أعلنه طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، بخروج الفنانة شادية من المستشفى اليوم الأثنين وعودتها إلى منزلها، وذلك بعدما نجح الأطباء بمستشفى الجلاء العسكري في إذابة الجلطة التي تعرضت لها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليتم السماح لها بمغادرة المستشفى والتوجه إلى المنزل.

وكانت الفنانة المصرية التي أعلنت اعتزالها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، قد دخلت إلى مستشفى بجوار منزلها نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تغادرها إلى مستشفى الجلاء العسكري من أجل توفير كافة الإمكانيات الخاصة برعايتها.

ومن جهته أعلن نقيب الموسيقيين هاني شاكر عن متابعته للحالة الصحية للفنانة شادية من خلال التواصل مع نادر عماد حمدي الذي تولت الفنانة شادية تربيته، كما كلف النقابة بمتابعة الحالة لحظة بلحظة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes