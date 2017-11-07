عروس تايلندية تقاضي عريسها لغيابه عن حفل الزفاف !

قررت عروس تايلندية أن تقاضي عريسها، بعد أن تخلف عن حضور حفل الزفاف، بحجة أنه لم يتمكن من جمع المهر الذي طلبته عائلتها.

وكان من المفترض، أن يتزوج كل من بونيانغ ساوتدي (26 عاماً) وخطيبته أروني جينكراشانغ (24 عاماً)، في مقاطعة بوري التايلدنية يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن العريس لم يظهر على الإطلاق في يوم الزفاف، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وقبل يوم من الزفاف، التقى العروسان مع والدي العروس، لإجراء الاستعدادات النهائية لحفل الزفاف، ولم يبد أن العريس ينوي التملص من هذا الزواج، وفي صباح يوم الزفاف، لم يظهر العريس أو أي أحد من أقربائه، مما أثار شكوكاً لدى العروس وأهلها.

وبعد عدة محاولات للاتصال بالعريس، أجاب على هاتفه، وأخبر عروسه أن كل شيء على ما يرام، لكنه يرغب بتأجيل الزفاف لبضع ساعات، لأنه لا يستطيع الوصول في الوقت المناسب، طبقاً لما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ولأن العروس وأهلها لم يكن لديهم أي خيار آخر، اضطروا لإعلام المدعووين بالتعديل الذي طرأ على موعد الزفاف.

ومع مرور الوقت، لم يظهر العريس، وحاولت العروس الاتصال به مراراً، لكنه هذه المرة لم يجب على هاتفه، مما دفع العروس وعائلتها للتوجه إلى قريته المجاورة، في محاولة لمعرفة ما حدث، لكنهم لم يعثروا على أحد في منزل، حيث كان قد فر مع عائلته.

واكتشفت عائلة العروس في وقت لاحق، أن العريس لم يتمكن من جمع المهر المطلوب، والبالغ 200 ألف باهت (6000 دولار)، ومن غير المعروف إذا كان العريس قد جبُن عن إخبار عروسه وعائلتها أنه لا يملك المال الكافي لدفع المهر، أو أنه كان يخطط لجمع المال ودفعه في الوقت المناسب، لكنه فشل في ذلك.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes