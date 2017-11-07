أمريكية ذهبت لاستلام جائزة يانصيب .. ففازت بجائزة أخرى قدرها مليون دولار !

توجهت امرأة أمريكية تدعى كيمبرلي موريس إلى إدارة يانصيب ولاية نورث كارولاينا لاستلام جائزة يانصيب مقدارها 10 آلاف دولار، وبعد استلامها الجائزة توجهت موريس إلى منزلها، وفي طريق عودتها توقفت عند مركز “كواليتي فود مارت” وقامت بشراء بطاقة يانصيب أخرى على أمل الفوز من جديد.

ولم تصدق موريس عينيها عندما اكتشفت بأن البطاقة الجديدة فازت بمليون دولار أمريكي، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقالت موريس بأنها كانت دائماً تحلم بالفوز بمليون دولار باليانصيب، إلا أنها لم تتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة، وأضافت بأنها تحب شراء بطاقات اليانصيب وأن المسألة باتت بمثابة هواية بالنسبة لها.

وبحسب شبكة “يو بي آي” الإلكترونية، فقد عادت السيدة موريس إلى إدارة يانصيب نورث كارولاينا لاستلام جائزتها الثانية بعد ساعات قليلة من استلامها للجائزة الأولى.

شام تايمز

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