الممثلة المصرية رانيا يوسف : تعرضت للتحرش .. و لن أعمل مع هؤلاء في حياتي

تصريحات نارية تطلقها الفنانة المصرية رانيا يوسف أينما ظهرت، سواء كانت تتحدث عن مشوارها الفني أو حتى عن حياتها الشخصية.

وفي لقاء تلفزيوني كشفت عن تعرضها للتحرش، مؤكدة أن الأمر وقع في مكان عام ولم تتمكن من الإمساك بالمتحرش، ما دفعها للمطالبة بإيجاد قوانين للقضاء على هذه الظاهرة.

إلى ذلك، أكدت أنها لن تعمل مرة أخرى مع الفنانة غادة عبد الرازق أو زينة، على الرغم من الصداقة القوية التي تجمعها مع غادة، موضحة أنه حين يتعلق الأمر بالفن فهي تعلم أن صداما سيقع بينهما.

وفي هذا السياق، استذكرت رانيا ما حدث في فيلم “ريكلام” الذي عرض قبل سنوات، مؤكدة أن غادة تعمدت حذف مشاهد من دورها لصالحها، وفق ما نقلت قناة العربية السعودية، وأردفت أن الجميع يعتقد نفسه “الأول” أو في المرتبة الأولى، مشككة من أن تراعي غادة عبد الرازق هذا الأمر في حال تعاونا معاً مجدداً.

وعلقت على الأمر قائلة “أنا هبقى مخوناها وهي هتبقى قلقانه مني”.

وفي ما يتعلق بالأزمة مع زينة، فقد أكدت رانيا أن الأمر يعود إلى مسلسل “أرض النعام” الذي عرض قبل سنوات، وكانت هي بطلته، وذلك أمر كان معلوما للجميع.

إلا أن ما حدث هو إصرار زينة على أن يوضع اسمها إلى جوار اسم رانيا يوسف على شارة المسلسل، بعد الاستعانة بها إثر اعتذار روبي.

وأكدت رانيا يوسف أنه من الصعب أن يوضع اسم زينة قبل اسمها، مشيرة إلى كونهما لن يجتمعا في أي عمل آخر من أجل الحديث عن ترتيب الأسماء بينهما، كما أكدت أنها لن تتعاون مع الفنانة نادية الجندي في أي عمل وهذا الأمر أسبابه معلومة للجميع.

شام تايمز

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