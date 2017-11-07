مصر : التحقيق مع بطل ومخرج فيلم الشيخ جاكسون بتهمة الإساءة للإسلام

تعقد نيابة الاستئناف المصرية اليوم الإثنين، أولى جلسات التحقيق في البلاغ المقدم ضد الفنان الشاب أحمد الفيشاوي، والمخرج السينمائي عمرو سلامة، في اتهامهما بازدراء الأديان، من خلال مشاهد فيلم “الشيخ جاكسون”.

وأحالت النيابة العامة بلاغًا مقدمًا من لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين المصرية، ضد بطل فيلم الشيخ جاكسون ومخرجه، إلى نيابة الاستئناف؛ للتحقيق معهما في اتهامات بالإساءة للدين الإسلامي.

وتبدأ نيابة الاستئناف بالاستماع إلى مقدم البلاغ، ومن ثم استدعاء بطل ومخرج الفيلم إلى التحقيق، خلال الأيام المقبلة، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وشملت الاتهامات الموجهة للفنان والمخرج، الإساءة للأزهر الشريف، وازدراء الأديان، ومناقشة بعض القضايا الإسلامية في إطار غير صحيح، مستغلًا أصحاب الجلباب القصير، وذوي العقول الضيقة، في فهم الدين والمتشددين لآرائهم.

ويواجه بطل ومخرج فيلم جاكسون، العقوبات الواردة في المادة 98 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ، بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة؛ بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية ، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes