بالفيديو .. شاب بريطاني يطلب الزواج من حبيبته عبر شاشة السينما

تقدم رجل بريطاني بطلب يد حبيبته بطريقة فريدة من نوعها، حيث اصطحبها إلى دارٍ للسينما لحضور فيلم، وطلب منها الزواج عبر مقطع فيديو على شاشة السينما قبل بدء الفيلم.

وقال كريغ تامبين بأنه اصطحب صديقته دانيال شو، والتي كان على علاقة بها منذ ثلاث سنوات إلى دار سينما في مدينة نيوكاسل، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقبل بدأ الفيلم ظهر تامبين على شاشة السينما وهو يوجه كلمات لحبيبته قبل أن يطلب منها الزواج على الملأ، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد طلب تامبين يد شاو بلغتها الويلزية في بادئ الأمر قبل أن يطلب يدها باللغة الإنكليزية.

وعلى الفور وافقت شاو على طلب تامبين، وسط تصفيق وهتاف الحاضرين في السينما. وقالت شاو معلقة على تجربتها: ” لم أتوقع أن يطلب الزواج مني بهذه الطريقة، لقد أعجبتني هذه الطريقة لأنها مميزة ورائعة”

من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي الفيديو بعدد مشاهدات كبير بعد نشره بساعات قليلة.

شام تايمز

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