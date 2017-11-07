عرض صورة للفنانة المصرية شيريهان في مزاد علني بسعر يصل إلى 25 ألف دولار

تقيم دار للمزادات العالمية بـ دبي ، مزاداً علنياً على صورةٍ للفنانة المصرية شيريهان ، التقطت لها في عام 1987، على يد المصور اللبناني فؤاد الخوري.

وتظهر شيريهان في الصورة المعروضة على موقع Sothebys للمزادات، وهي تجلس على كرسي بأحد المسارح الفارغة، وتنظر إلى خشبة المسرح بتركيز، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، و يتراوح سعر الصورة بين 18 إلى 25 ألف دولار، وستتم إقامة المزاد عليها يوم 13 تشرين الثاني 2017.

ويعتبر السر وراء ارتفاع سعر صورة شريهان هو تسجيل رد فعلها وهي جالسة مكان المشاهد، حيث تظهر الفنانة في الصورة وهي في حالة انبهار.

يشار الى ان فؤاد الخوري، هو مصور فوتوغرافي لبناني شهير، لاقت صوره التي جسدت الحرب في لبنان عام 1982 نجاحاً كبيراً، وكانت مصدر شهرته، بالإضافة إلى الصور التي التقطها خلال الحرب الأهلية بلبنان.

شام تايمز

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