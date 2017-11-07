شتيغن يدافع عن سواريز ويصف نجم برشلونة بالمايسترو

دافع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، عن زميله في الفريق الكتالوني لويس سواريز، الذي يتعرض للانتقادات بسبب ضعف مستواه التهديفي مع البلوجرانا هذا الموسم.

وقال شتيجن في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين: “124 هدفًا في 161 مباراة” في إشارة للمساهمة الكبيرة للأوروجوياني مع برشلونة منذ انضمامه للفريق الكتالوني عام 2014.

وتحدث الحارس الألماني عن مصابي الفريق الكتالوني سيرجي روبيرتو ورافينيا قائلا: “إنهما محاربان عظيمان، رافينيا يملك روحًا كبيرة ونريد أن نراه مرة أخرى في الملعب” كما وصف قائد البلوجرانا أندرياس إنييستا “بالمايسترو”.

واختتم بالحديث عن الفريق في الموسم الحالي وقال: “لقد بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية، ويمكننا أن نستمر في التحسن، هناك العديد من المباريات الهامة”.

كووورة

شام تايمز

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