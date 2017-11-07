فالفيردي: لن نطلب “الصفح”.. وهذا رأيي في سواريز

دافع إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن الأداء الذي قدمه الفريق أمام إشبيلية، والفوز (2-1) مساء السبت في الجولة الـ11 لليجا، وذلك بعد انتقاد طريقة لعب الفريق.

وقال المدرب الباسكي خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء “بشكل عام، النتائج تأتي كنتاج لطريقة لعب الفريق، ولن نطلب الصفح من أجل الفوز”، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إذا ما كان الفريق الكتالوني يحقق نتائج إيجابية على حساب الأداء.

وحول المباراة، أشاد فالفيردي بلاعبيه في الشوط الأول، إلا أنه أبدى ضيقه من إهدار الفرص السهلة: “لقد سيطرنا تقريبا على النصف الأول، ولكننا لم نتمكن من تسجيل أهداف أكثر لقتل اللقاء”.

وأضاف “في الشوط الثاني لم نسيطر تماما على مجريات الأمور، وعدنا لممارسة الضغط والهجوم من أجل محاولة الفوز، وبعد الهدف لم يتهدد مرمانا، ولكن النتيجة ظلت معلقة حتى النهاية”.

كما أشاد فالفيردي بباكو ألكاسير، صاحب ثنائية الانتصار، حيث أكد أنه “لاعب يمكنه تقديم المزيد للفريق”.

في المقابل، لم يبد مدرب الفريق الكتالوني أي قلق إزاء حالة العقم التهديفي التي يمر بها المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي زار الشباك في 3 مناسبات فقط.

وقال فالفيردي “سعيد للغاية بالعمل الذي يقدمه، أعلم أنه لم يسجل خلال الفترة الأخيرة، ولكنه مازال يصنع الفرص وهو مؤشر جيد للغاية”.

وبهذه النتيجة يواصل البلوجرانا الابتعاد بصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه فالنسيا.

كووورة

شام تايمز

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