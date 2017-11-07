احتفال ميسي يشعل أزمة في الدوري الفرنسي

تسبب نبيل فقير، نجم أولمبيك ليون، في أزمة كبيرة، خلال مباراة الديربي، أمام سانت إيتيان، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

ففي الدقيقة 85، سجل فقير الهدف الخامس لفريقه (5-0)، وتوجه إلى مدرجات جماهير سانت إيتيان، ورفع قميصه أمامهم على طريقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في لقاء الكلاسيكو، الموسم الماضي.

واستفز هذا الاحتفال جماهير سانت إيتيان، التي اقتحمت الملعب، ما أدى إلى توقف المباراة، بينما ذهب لاعبو ليون إلى غرف خلع الملابس، هربًا من الجماهير الغاضبة.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن الأجواء كانت متوترة منذ البداية، حيث توقف اللقاء بعد مرور 5 دقائق، بسبب إطلاق قنابل الدخان.

وتدخلت قوات الشرطة لاحتواء الموقف، بعد هدف فقير، وسط محاولات لاستئناف الدقائق الأخيرة من اللقاء، بملعب جوفري جوشار، معقل سانت إيتيان.

ومن جانبه، أبدى برونو جينيسيو، المدير الفني لأولمبيك ليون، ضيقه الشديد مما فعله فقير، مؤكدًا أن لاعبه كان عليه التحلي بالتواضع، وأنه لا داع لاستفزاز جماهير المنافس، وإثارة أزمة.

كووورة

شام تايمز

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