ألمانيا : اعتقال سوري بتهمة تهريب اثنين من مواطنيه والقيادة تحت تأثير المخدرات

أودعت الشرطة الاتحادية رجلاً سوري الجنسية في الحبس الاحتياطي، بعدما وجهت إليه تهمة تهريب اثنين من مواطنيه إلى ألمانيا، في الساعات الأولى من يوم الخميس، الثاني من تشرين الثاني.

مجلة “فوكوس” الألمانية نقلت عن الشرطة، الجمعة، أنها ضبطت سيارة مسجلة في هولندا، في نفق الحدودي في مدينة فوسن، التابعة لولاية بافاريا، وكان يقودها رجل سوري يبلغ من العمر 38 عاماً، ويملك أوراقاً هولندية، وكان يرافقه شاب وفتاة سوريان، لا يملكون وثائق تخولهم الدخول إلى ألمانيا.

واكتشفت الشرطة الاتحادية تحت مقعد السائق حزمة مالية مغلفة برقائق من الألمنيوم، وكان المبلغ 1500 يورو.

وتم نقل الأشخاص الثلاثة إلى إدارة الشرطة الاتحادية، بسبب الاشتباه في عملية تهريب.

وبعد الانتهاء من إجراءات الشرطة، تم نقل المرافقين، وهما شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، وشقيقته البالغة 25 عاماً، إلى مركز استقبال.

وفي الاستجواب، نفى السائق التهم الموجهة إليه بالتهريب، لكنه اعترف بتعاطيه المخدرات بشكل منتظم، ما استلزم نقله إلى المستشفى.

وبعد أن تلقى العلاج، أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضعه في الحبس الاحتياطي، حيث من المفترض أن يواجه المسؤولية الجنائية في جرم تهريب الأشخاص، والقيادة تحت تأثير المخدرات.

شام تايمز

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