ألمانيا : طلاب جامعة يصممون ” سيارة نباتية و صديقة للبيئة ”

تمكن طلبة في جامعة بوخوم الألمانية من تصميم سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا تنتج أي انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة. السيارة يمكنها السير بسرعة 120 كلم في الساعة وتتسع لأربعة أشخاص.

وتم تصميم السيارة بالتعاون من المجموعة الصناعية الألمانية “تيسين غروب” وهي سيارة كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية.

ولا ينتج عن السيارة أية انبعاثات ضارة، ما يجعلها سيارة صديقة للبيئة، كما أنها صنعت من مواد مكررة ومواد طبيعية، ومقاعدها الجلدية مصنوعة من ثمرة الأناناس.

وتتسع السيارة لأربعة أشخاص ويمكنها السير بسرعة 120 كلم/ساعة، ويمكن ربط أيضاً بشبكة كهربائية، لتزويدها بالطاقة اللازمة.

ولا يطمح مطورو ومصنعو السيارة “blue cruiser” لإنتاج عدد كبير منها، وإنما إلى إلهام مصنعي السيارات كي ينتجوا سيارات شبيهة صديقة للبيئة.

(DW)

شام تايمز

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