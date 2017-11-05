لوحة مسروقة للفنان الأمريكي نورمان روكويل تباع بأكثر من 900 ألف دولار

بيعت لوحة للفنان الأمريكي #نورمان_روكويل في مزاد علني بأكثر من 900 ألف دولار، وعرضت اللوحة، التي رسمها روكويل في عام 1919 ، في مزاد بدار “هيرتيتج للمزادات” في دالاس اول امس الجمعة.

وكان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 5ر1 مليون دولار، وطلب المشتري عدم الكشف عن اسمه، وكانت اللوحة المعروفة باسم ” أخذ قسط من الراحة” قد عادت مؤخرا إلى أسرة تملكها بعد أن سرقت من منزلهم في نيوجيرسي .

وأعاد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) اللوحة إلى عائلة جرانت في فيلادلفيا في آذار/ مارس الماضي بعد أن سرقت في اقتحام منذ أكثر من 40 عاما.

( DPA )

شام تايمز

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