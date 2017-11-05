ألمانيا : لاجئ مخمور يضرم النار بمركز لإيواء اللاجئين و يتسبب بإصابات

أصيب ما لا يقل عن 20 شخصاً بضيق في التنفس جراء تعرضهم لدخان حريق اندلع في مركز للاجئين في ألمانيا، وفقا لما ذكرته الشرطة في وقت مبكر من اليوم الأحد.

ويشتبه في أن شاباً مغربياً يبلغ من العمر 20 عاماً، من نزلاء المركز، أشعل الحريق في المركز الواقع ببلدة روتن بالقرب من مدينة بادربورن بولاية شمال الراين وستفال.

واعتقلت الشرطة الشاب في وقت لاحق، وقالت إن الشاب كان تحت تأثير الكحول على الأرجح.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ والمسعفين إلى مكان الحادث، وتتولى الشرطة حاليا التحقيق في سبب الحريق.

(DPA)

شام تايمز

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