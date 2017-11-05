صحيفة سويسرية تسلط الضوء على طبيب بيطري سوري يهتم بالحيوانات المهملة و المصابة في حلب

يهتم الطبيب البيطري السوري، محمد يوسف، بالحيوانات التي تركها أصحابها بعد هجرتهم من مدينة حلب، حيث لم يتبق لها أحد يهتم بها، في ظل الأوضاع الصعبة.

وقالت صحيفة “بليك أم أباند” السويسرية، الجمعة، إن رعاية الطبيب للحيوانات تتراوح بين مداواة جراحهم، وتغذيتهم بالفيتامينات، وإعطائهم أدوية مضادة للطفيليات، إضافة إلى تلقيحهم.

وأضافت أن الطبيب محمد قام برعاية أكثر من 130 حيواناً، حيث تكفلت منظمة حماية الحيوانات (منظمة غير ربحية – ألمانيا) بمصاريف الأدوية واللقاحات.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من كل شيء فإن عمل الطبيب السوري محفوف بالمخاطر، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في حلب.

وقالت دانيلا شروده، المسؤولة في المنظمة: “الخيارات في حلب محدودة جداً، ونتمنى بعملنا الحالي أن نضع الأساسات للعمل الحقيقي بعد انتهاء الحرب”.

شام تايمز

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