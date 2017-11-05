هولندا : الشرطة تبحث عن فتى سوري مفقود

قالت وسائل إعلام هولندية، إن الشرطة تجري عملية بحث عن فتى سوري، فقد منذ الأربعاء الماضي، في قرية آلدن، بإقليم درنتنا، شمالي البلاد.

وأضافت شبكة “أر تي في درنتنا” الهولندية، يوم أمس السبت، أن الفتى محمد رضوان البرزاوي، يبلغ من العمر 17 عاماً.

وبحسب الشرطة، فإن الفتى كان يرتدي جينزاً أسوداً، ومعطف أسود، وحقيبة ظهر سوداء عندما غادر، فيما عبرت عن أملها بأن يدلي الأشخاص الذين رأوه بمعلومات للشرطة.

شام تايمز

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