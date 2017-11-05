السعودية : وفاة أمير و عدد من المسؤولين جراء تحطم مروحية تقلهم في ” عسير “

* الصورة تعبيرية | وسائل إعلام سعودية: فقدان طائرة مروحية تقل عددا من المسؤولين في عسير (الجزيرة)
↓ موقع الإخبارية #السعودية على تويتر: فقدان طائرة مروحية تقل عددا من المسؤولين في عسير
↓ وسائل إعلام سعودية: تحطم طائرة مروحية تقل عددا من المسؤولين في عسير
↓ وسائل إعلام سعودية: وفاة الأمير منصور بن مقرن خلال تحطم الطائرة العامودية في عسير
↓ وسائل إعلام سعودية: بين قتلى تحطم المروحية الأمير منصور بن مقرن
↓ وسائل إعلام سعودية: مقتل الأمير منصور بن مقرن ومدير شرطة عسير في تحطم المروحية
↓ وسائل إعلام سعودية: مدير الشرطة ومدير الزراعة لقيا حتفهما في تحطم الطائرة في عسير
↓ وسائل إعلام سعودية: وكيل الإمارة من بين قتلى تحطم الطائرة في عسير
↓ وسائل إعلام سعودية: مدير الشرطة ومدير الزراعة قتلا في تحطم الطائرة في عسير
شام تايمز
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