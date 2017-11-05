هل تتزوج أنجلينا جولي للمرة الرابعة؟!

بعد مرور عام على تقدمها بطلب الطلاق من براد بيت، فإن النجمة الأميركية أنجلينا جولي تخطط لزواجها الرابع من رجل أعمال ثري.

وبحسب تقرير صحفي فإن حبيب جولي الجديد بريطاني الجنسية، وبدأت في مواعدته سراً منذ أوائل العام الحالي.

وكشف مصدر أن جولي تفكر في أن تقيم حفلة زفافها في وطنها الثاني كمبوديا، بحضور أصدقائها المقربين وأفراد عائلتها، كما أشار المصدر إلى أن الزفاف سيقام في محمية برية، وسيرتدي العروسان ملابس كمبودية تقليدية، كما أنه سيتم تقديم أطباق شهية محلية للمدعوين.

شام تايمز

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