مدير «الاتصالات» : 2.7 مليون مشترك هاتف ثابت بسورية.. و660 ألف مشترك إنترنت

كشف مدير عام الشركة السورية للاتصالات بكر بكر أن عدد مشتركي الهاتف الثابت في سورية يبلغ 2,720 مليون مشترك، أمّا بالنسبة لعدد مشتركي الانترنت «مزود تراسل» فبلغ 660 ألف مشترك.

وأعاد بكر المعاناة الكبيرة التي تطول قطاع الاتصالات، والتي تنعكس بشكل مباشر على تأمين الخدمات الجيدة للمشتركين، إلى الصعوبات في مناطق السكن العشوائي «غير المنظمة»، مشيراً إلى أسباب تتعلق بضيق الطرقات وكثرة الأشغال فيها من صرف صحي وكهرباء ومياه.

وأكد بكر أن ذلك يعيق تنفيذ المشاريع الجديدة والتوسعية، إضافة إلى أن ازدياد عدد المساكن في مناطق السكن العشوائي بشكل مخالف، ينتج عنه عدم قدرة الشبكة المنفذة مسبقاً على تخديم هذه المناطق بشكل كامل.

مبيناً أن الشركة السورية للاتصالات تعمل على توفير خدمة الانترنت في معظم المراكز الهاتفية الموجودة، إضافة إلى إيصال كافة خدمات الاتصالات والانترنت للمناطق غير المخدمة.

من جانبه كشف مدير فرع الشركة السورية للاتصالات باللاذقية عادل جبيلي عن افتتاح أول مركز خدمات «نافذة واحدة» نوعي لقطاع الاتصالات (خارج العاصمة دمشق) في مركز اتصالات جبلة، موضحاً أنه الرابع من نوعه في سورية وذلك بعد افتتاح ثلاثة مراكز في دمشق.

وبين أن المركز سيقدم كل التسهيلات للحصول على الخدمات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات سواء الاتصالات أو المجالات الأخرى، مؤكداً أنه تم تأمين حالياً الخدمات الثلاث الأكثر أهمية وهي إمكانية الحصول على أوراق «لا حكم عليه، غير موظف، إخراج قيد فردي»، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم تفعيلها لاحقاَ بعد إنهاء الإجراءات اللأزمة مع الجهات الأخرى عبر الإدارة العامة ليتم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية.

مشيراً إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم وضع 6 آلاف بوابة انترنت جديدة بالخدمة في مركز هاتف مدينة جبلة، نظراً لتعطش المشتركين للانترنت، لافتاً إلى أنه منذ أكثر من عام لم يتم تشغيل أي بوابة جديدة في المركز.

وعن خطة عمل المديرية في مجال الطاقات المتجددة، ولتجنب انقطاع الانترنت والاتصالات مستقبلا، قال الجبيلي: «نعمل حالياً كمرحلة أولى على تشغيل 16 مجمعاً ضوئياً في مديرية اتصالات اللاذقية على الطاقة الشمسية»، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تركيبها قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً القول: «نصفها في مدينة جبلة»

وبالنسبة للكابل الضوئي التي تم تنفيذه لمركز هاتف الدالية ولم يتم تشغيله حالياً، قال: «كانت الدالية مخدمة مسبقاً «مكروياً»، إلا أنه مؤخراً تم مد كابل ضوئي لتحسين جودة الخدمة بالمنطقة من أقرب مجمعة ضوئية في بيت العاني،

لافتاً إلى أنه تم تجهيز أكثر من 80% من الأعمال المدنية الخاصة، موضحاً أن ما تبقى فقط تجهيزات فنية ليتم تركيب التجهيزات الإلكترونية بها قريبا، واعداً الجبيلي المشتركين بتشغيله خلال مدة أقصاها نهاية تشرين الثاني القادم.

مشيراً إلى أن التوسع في أتمتة عمل المحطات سيحل المشاكل التي ترتبط بقطع مسافات بعيدة للحصول على الوقود المصروف لسيارات الخدمة، مع العلم (حسب ما روى أهالي المنطقة)، أن المسافة المقطوعة من مركز هاتف الدالية إلى أقرب محطة مؤتمتة تصل إلى 40 كم تقريباً على محور اتستراد جبلة بحيث يتطلب لكل سيارة شهرياً قطع مسافة 160 كم مقابل الحصول على 70 ليتراً فقط.

الوطن

شام تايمز

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