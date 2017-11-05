الوداد يصعق الأهلي ويحصد لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 25 عاماً

بعد غياب 25 عاماً كاملة ، حصد فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ، اليوم السبت ، في ملعب “محمد الخامس” بجولة الإياب للدور النهائي للبطولة.

سجل هدف اللقاء وليد الكرتي من ضربة رأس في الدقيقة 69 ليفوز الوداد باللقب بفضل تعادله في لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالأسكندرية بهدف لكل منهما.

وحقق الوداد البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن توج بها عام 1992 على حساب الأهلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بهذه البطولة برصيد 8 ألقاب.

المباراة بصفة عامة اتسمت بالندية الشديدة والصراع التكتيكي المثير بين الحسين عموتة المدير الفني للوداد وحسام البدري المدير الفني للأهلي مع تفوق مغربي خاصة عن طريق الثلاثي المميز أشرف بنشرقي وإسماعيل الحدادي ووليد الكرتي.

بدأت المباراة بهدوء تام من لاعبي الوداد الذين أحسنوا التمركز في نصف ملعبهم مع سيطرة من جانب الأهلي على منطقة وسط الملعب وتمريرات متبادلة ومحاولات لخطف هدف مبكر وهو ما كاد أن يحققه وليد أزارو بكرة عرضية قابلها بضربة رأس اصطدمت بمدافع الوداد ثم تسديدة من مؤمن لم يتابعها أزارو.

وحرم التسلل الأهلي من فرصة قريبة ، وهدأ إيقاع اللقاء مع نجاح من الوداد ومدربه الحسين عموتة في إغلاق مناطق الدفاع قبل أن يتقدم الفريق المغربي لمبادلة الهجمات وخاصة عن طريق إسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي.

وحرمت العارضة الوداد من تسجيل هدف محقق من تسديدة قوية لعبد العظيم خضروف تحولت في جسم حسين السيد ظهير أيسر الأهلي لتضيع في العارضة ونال جونيور أجاي مهاجم الأهلي البطاقة الصفراء.. وتقدم إسماعيل الحداد بكرة عرضية خطيرة كادت أن تصنع الخطورة على مرمى إكرامي.

أهدر مؤمن زكريا فرصة خطيرة للأهلي من انفراد بمرمى زهير العروبي ليسدد في يد الحارس ، وحاول بنشرقي بكرة أبعدها سعد سمير وحصل أحمد فتحي لاعب الأهلي ويوسف رابح مدافع الوداد على البطاقة الصفراء وسقط العروبي حارس الوداد بعد إلتحام مع عبد الله السعيد وحاول سعد سمير بكرة عرضية لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

الشوط الثاني بدأ بمحاولات من جانب الوداد وتراجع أهلاوي مع إشعال الشماريخ من جانب جماهير الفريق المغربي مما أوقف اللعب مع ضربة رأس من أجاي ، ووجه الحدادي تسديدة بجوار القائم مع فرصة آخرى من خضروف.

وأشرك الأهلي أول تغييراته بنزول أحمد حمودي بدلاً من المغربي وليد أزارو في الدقيقة 60 ، ووجه حمودي تسديدة سهلة في يد الحارس.. ونال مؤمن زكريا مهاجم الأهلي إنذاراً بداعي التمثيل.

وسجل وليد الكرتي هدف التقدم للوداد في الدقيقة 69 عن طريق مراوغة رائعة من جانب المهاجم المتميز أشرف بنشرقي الذي مرر كرة عرضية ليسجل الكرتي بضربة رأس رائعة وسط اعتراضات أهلاوية بداعي سقوط بنشرقي في مصيدة التسلل.

انطلق محمد هاني في الجبهة اليمنى ومرر كرة عرضية أبعدها الدفاع ، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته بنزول عماد متعب في الدقيقة 72 على حساب أحمد فتحي.. ووجه متعب ضربة رأس بينما وجه السولية تسديدة طائشة.

ألقى الأهلي بآخر أوراقه بنزول وليد سليمان على حساب حسين السيد.. ونال عمرو السولية إنذاراً لاعب الفريق المصري للاعتراض وأنقذ شريف إكرامي حارس الأهلي فرصة خطيرة من انطلاقة رائعة للمتألق بنشرقي الذي مرر للحدادي ولكن الأخير سدد في جسم الحارس.

ووجه حمودي تسديدة في يد الحارس ، ونال خضروف البطاقة الصفراء لإهدار الوقت.. وأشرك الوداد لاعبه زكريا الهاشمي بدلاً من خضروف في الدقيقة 86 ، ووجه مؤمن زكريا تسديدة في الزاوية الضيقة مرت بجوار القائم.

كثف الأهلي ضغطه على دفاع الوداد مع كرات عرضية مرت دون خطورة آخرها من وليد سليمان ثم تغيير للوداد بنزول محمد واتارا المدافع البوركيني بدلاً من إسماعيل الحدادي في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز الوداد.

كووورة

شام تايمز

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