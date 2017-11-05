ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني بثالث أسرع معدل زمني تهديفي

نجح المهاجم الأرجنتيني ليونيل_ميسي نجم نادي برشلونة في تصدر سباق الهدافين الطامحين لتحقيق جائزة “البيتشيتشي” كأفضل هداف في الدوري الإسباني، تزامنًا مع قيادته فريقه لإعتلاء صدارة الترتيب العام للمسابقة بعد مرور 10 جولات من منافسات الموسم الرياضي.

وبحسب الأرقام التي قدمتها صحيفة ” ذا صن” البريطانية ، فإن ميسي يقود صدارة الهدافين برصيد 12 هدفاً وبثالث أسرع معدل زمني تهديفي بعدما خاض 900 دقيقة حتى الآن ، ليصل إلى هدف واحد كل 75 دقيقة ، مع اخذ في الاعتبار اللاعبين الذين سجلوا ثلاثة أهداف على الأقل، وهو ما جعل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد خارج القائمة .

وحل في المركز الأول انخيل رودريغيز مهاجم نادي خيتافي الإسباني بمعدل زمني بلغ هدفا كل 57 دقيقة بعدما سجل 4 أهداف خلال 229 دقيقة ، لكونه لاعبًا احتياطياً ، حيث خاض 6 مباريات فقط من أصل 10 مباريات.

وجاء ثانياً المهاجم لوك ريمي هداف نادي لاس بالماس الإسباني بمعدل هدف كل 68 دقيقة بتوقيعه على 4 أهداف خلال مدة زمنية بلغت 272 دقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، وهي المدة التي تعادل المباريات الخمس التي لعبها مع فريقه.

وفي المركز الرابع تواجد المهاجم الإيطالي سيموني زازا هداف نادي فالنسيا الإسباني الذي يقود “ريمونتادا” الخفافيش بمعدل بلغ هدفاً كل 85 دقيقة ، بعدما سجل 9 أهداف خلال 773 دقيقة ، وهي ما تعادل 10 مباريات شارك فيها مع فريقه حتى الآن.

في المقابل، فإن أفضل معدل زمني للاعبي ريال مدريد ، قد حققه النجم الإسباني إيسكو بإحرازه ثلاثة أهداف خلال 653 دقيقة، بعدما لعب 10 مباريات ، أي بمتوسط يبلغ هدفاً كل 217 دقيقة، حيث يترجم هذا المعدل المعاناة الهجومية التي يجدها “الميرنغي” هذا العام ، والتي ساهمت في تراجع نتائجه وتخلفه عن غريمه الكتالوني في الترتيب العام بفارق 8 نقاط.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes