بالفيديو .. اكتشاف السر الغامض المخفي داخل الهرم الأكبر بمصر

اكتشف العلماء وجود فراغ مخفي داخل الهرم الأكبر المعروف باسم “هرم خوفو” الواقع في منطقة أهرامات الجيزة بـ #مصر .

ويشير حجم هذا الفراغ البالغ 30 مترا إلى أنه يلعب دورا هاما في هيكل القبر، وهو أول اكتشاف من نوعه منذ القرن التاسع عشر، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، وقال العلماء في الورقة البحثية التي نُشرت في Nature: “تعد هذه النتائج تقدما مفاجئا في مجال فهم أسرار هرم خوفو وهيكله الداخلي”.

واكتشف العلماء هذه الغرفة كجزء من مشروع ScanPyramids، الذي يعود إلى عام 2015، وذلك باستخدام التصوير بالأشعة الكونية (cosmic-ray)، وعن طريق تسجيل الجسيمات دون الذرية بطريقة تُعرف باسم “muon radiography”، حيث ترتد الجسيمات داخل الهيكل لتشكيل مخطط ثلاثي الأبعاد.

وقال العلماء: “اكتشف هذا الفراغ الكبير باستخدام 3 تقنيات مختلفة للكشف عن الميون، بالإضافة إلى 3 تحاليل مستقلة. ولا توجد حاليا معلومات عن دور هذا الفراغ”.

شام تايمز

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