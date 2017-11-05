بوتين يقلد رجل أعمال تركي ” وسام الصداقة “

قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، رجل الأعمال التركي جاويد تشاغلار “وسام الصداقة”، تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن بوتين قلد 6 رجال أعمال أجانب بينهم “تشاغلار” “وسام الصداقة”، خلال مراسم احتفالية أقيمت في الكرملين، بمناسبة “يوم الوحدة الوطنية” الذي تحتفل به روسيا في 4 تشرين الثاني من كل عام.

وقال “تشاغلار” في كلمة ألقاها عقب تقليده الوسام، إن البلدين “تغلبا على الصعوبات التي واجهتهما بفضل عزيمة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين”.

وختمت الأناضول بأن “تشاغلار قدم شكره إلى الزعيمين لثقتهما به في لعب دور لتطوير العلاقات بين بلديهما”.

شام تايمز

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