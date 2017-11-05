نيمار يقترب من تحطيم رقمي ريفالدو و كاكا بدوري أبطال أوروبا

واصل اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور تألقه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري.

وسجل نيمار هدفاً واحداً من الخمسة التي فاز بها باريس سان جيرمان على ضيفه أندرلخت البلجيكي، مساء أمس الثلاثاء على ملعب “بارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية.

وقد سجل نيمار أربعة أهداف في أربع مباريات من النسخة الحالية للبطولة الأوروبية ، بحسب صحيفة إيلاف، بهدفين أمام أندرلخت، وهدف أمام سيلتيك الاسكتلندي، وآخر في مرمى بايرن ميونيخ الألماني.

وبفضل هذه الأهداف الأربعة، رفع نيمار رصيده إلى 25 هدفاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، منذ مشاركته في البطولة بداية مع نادي برشونة الإسباني في خريف 2013.

وعادل نيمار بهذا الإنجاز رقم ماريو غارديل كثالث أفضل لاعب برازيلي يسجل أهدافاً في دوري أبطال أوروبا ، متجاوزاً جيوفاني إلبير (24 هدف) ومطارداً لريفالدو المتواجد في المركز الثاني برصيد 27 هدفا، وكاكا الذي يتصدر القائمة بمجموع 30 هدفا.

شام تايمز

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