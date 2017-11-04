مانشستر يونايتد النادي الأغنى بالعالم بدون احتساب عائدات البث التلفزيوني

تصدر نادي مانشستر يونايتد ترتيب الأندية الأغنى في العالم من حيث العائدات بدون احتساب إيرادات حقوق البث التلفزيوني التي تعتبر واحدة من أهم الموارد المالية للأندية الأوروبية، خاصة أندية الدوري الإنكليزي الممتاز التي تجني أعلى العائدات من عام لآخر.

وبحسب تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ثروة نادي مانشستر يونايتد بدون احتساب عائدات البث التلفزيوني تصل إلى نصف مليار يورو ، حيث يعتبر النادي الوحيد في العالم الذي تجاوزت ثروته نصف المليار يورو.

وحل ثانياً العملاق البافاري نادي بايرن ميونيخ الألماني بـ 444 مليون يورو، ثم جاء ثالثاً نادي برشلونة الإسباني بـ 417 مليون يورو ، فرابعاً نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 398 مليون يورو ، بحسب صحيفة إيلاف، ثم خامساً ريال مدريد الإسباني بـ 370 مليون يورو ، فيما احتل مانشستر سيتي الإنكليزي المركز السادس بـ 309 ملايين يورو ، ثم سابعاً نادي أرسنال بـ 376 مليون يورو ، فثامناً نادي تشيلسي بـ 256 مليون يورو.

ورغم ضخامة عائدات البث التلفزيوني، إلا أن هذه الأندية وتحديداً مانشستر يونايتد وبرشلونة و بايرن ميونيخ و ريال مدريد تملك موارد هامة أخرى لإنعاش خزائنها، سواء عبر بيع منتجاتها مثل قمصان الفريق التي تغزو الأسواق العالمية، أو عبر عائدات تذاكر مبارياتها في مختلف المسابقات ، بالإضافة إلى بيعها للاعبيها، مع عدم إغفال المكافآت التي تحصل عليها سنوياً نظير تحقيقها لنتائج مميزة في الدوريات المحلية والقارية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes