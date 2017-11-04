بنغلاديش : آلاف المعجبات يتصلن برجل بعد استخدام رقم هاتفه في فيلم

قال سائق عربة في بنغلاديش إنه رفع شكوى ضد ممثل مشهور وذلك بعد أن استخدم رقم هاتفه في أحد الأفلام.

وقال السائق إنه تلقى طوفان من الاتصالات من النساء المعجبات بالممثل.

وأضاف أن مئات الاتصالات تصله يومياً منذ اصدار الفيلم في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وفي الفيلم يشاهد البطل وهو يعطي صديقته رقم هاتفه والذي هو رقم سائق العربة، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، وقال السائق إن زوجته هددته بالطلاق بسبب كثرة المكالمات التي يتلقاها من النساء.

وأضاف أن هذا الأمر دمر حياته ولذلك فهو يطالب بتعويض قيمته 60 ألف دولار.

شام تايمز

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