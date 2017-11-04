كيف تعرفين أن طفلك يعاني من اضطرابات القلب ؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه يمكن الاستدلال على إصابة الرضيع باضطرابات نظم القلب من خلال ملاحظة بعض العلامات في جسده.

ومن أهم هذه العلامات الاضطراب والتوتر والارتجاف والصراخ الشديد رغم عدم الشعور بالجوع أو الألم، مع تعذر التهدئة من روعهم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والخمول والتجهم.

أما الأعراض الأخرى فهي تتمثل بالتعرق في الوجه وقِصر النفس والسعال الجاف. ويرجع سبب المرض إلى تجمع دموي في الرئة، والذي يؤدي إلى ضيق التنفس، كما يتحول لون الوجه إلى اللون الأزرق. ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب بمجرد ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج فوراً.

DPA

شام تايمز

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