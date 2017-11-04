اعتبرها صنماً .. خليجي يبتر إصبع طليقته بسبب ” مزهرية ” !

عاقبت محكمة الجنح في إمارة #دبي ، خليجيًا، بالحبس شهرين وغرامة 5000 درهم، بعد أن أحدث عاهة مستديمة لطليقته التي تسكن إلى جواره.

وتسبب الجاني ببتر جزء من أحد أصابع طليقته أثناء شجارهما حول مزهرية نباتات، اعتبرها صنمًا.

وقالت المجني عليها للنيابة، إنها مطلقة منذ 14 عامًا، وتعرضت لاعتداء من قبل طليقها الذي يقيم بمنزل مجاور لها يجمعهما فناء وحديقة واحدة، بسبب خلاف نشب بينهما حول وضع مزهرية كبيرة في الفناة ورغبته في التخلص منها، خلافا لرغبة طليقته.

وحاول الجاني تنفيذ رغبته وتحطيم المزهرية التي كانت تمسك بها، فدفعها بقوة وألقاها أرضًا، في الوقت الذي تشبثت بها المجني عليها لتحول دون تحطيمها، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، لكن المزهرية سقطت عليها؛ ما أدى إلى قطع في إبهامها الأيسر وإصابتها بعاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، موضحة أن الشجار حدث بوجود الخادمة.

ونفى المتهم تعمده إيذاء المجني عليها، مبررًا أنه غضب من تمسك طليقته بالمزهرية التي على شكل صنم، وكل ما أراده التخلص منها، لكن طليقته تشبثت بها أثناء محاولة تحطيمها؛ ما أدى إلى إصابتها.

شام تايمز

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