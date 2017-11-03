فيديو ” اعتقال ترامب ” ينتشر بشكل هستيري على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية شريط فيديو ساخر نشر على يوتيوب، يظهر عناصر الشرطة الفيدرالية الأمريكية “إف بي آي“، يلقون القبض على الرئيس #دونالد_ترامب وعدد من مساعديه السابقين والحاليين.

الشريط الذي حمل عنوان “إنه وقت مولر.. نهاية عهد إدارة ترامب“، (في إشارة لروبرت مولر، المحقق الخاص بالتدخلات الروسية المزعومة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية).

إذ وجه مولر مؤخرا، لأول مرة، اتهامات مباشرة لفريق حملة الرئيس دونالد ترمب بالتؤاطو مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 800 ألف مرة، فيما انتشر وسم يحمل نفس العنوان عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بشكل هستيري، وفق ما ذكرت قناة يورو نيوز، مدة الشريط دقيقتان تقريبا، ويظهر خلاله عناصر من “إف بي آي“، وهم يعتقلون موظفين في إدارة ترامب، السابقين والحاليين، قبل توقيف ترامب نفسه في النهاية.

كما انتشرت عدة وسوم حول القرار وحول الفيديو عبر “تويتر“، منها “إنه وقت مولر” و“مولر قادم” وغيرها، مرفقة بالعديد من عبارات السخرية.

وكان من بين التغريدات، “سوف أشعر بالسوء من أجل الليبراليين عندما يدركون أخيرا أن أي لوائح اتهام لن تلمس ترامب”.

وأيضا: “أمضينا عاما كاملا تقريبا في محاولات يائسة للنوم، خوفا من شخص واحد. إنه دورك الآن دونالد ترامب. توقيع: العالم”.

وفي محاكاة ساخرة لشعار ترامب الانتخابي، “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“، حملت تغريدة عبارة: “مولر سيجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

شام تايمز

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