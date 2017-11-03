تركيا : الأحذية التركية تغزو أسواق 172 بلداً حول العالم .. بلدان عربيان من أبرز المستوردين

بلغت قيمة الصادرات التركية من الأحذية إلى 172 بلدا حول العالم، 602 مليون دولار أمريكي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب معطيات “جمعية مصدّري الجلود والمنتجات الجلدية” في منطقة إيجه (غرب)، فإن تركيا صدّرت أحذية بقيمة 558 مليون دولار، خلال الفترة من يناير/كانون ثان حتى سبتمبر/أيلول 2016.

وحلّ العراق في المرتبة الأولى من بين 172 دولة استوردت الأحذية التركية، خلال الفترة المذكورة، بقمية إجمالية بلغت 74 مليون و686 ألف دولار، تبعته روسيا في المرتبة الثانية بـ56 مليون و274 ألف دولار، وفق ذات المعطيات.

فيما حلّت ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ37 مليون و693 ألف دولار، وبلغاريا جاءت رابعةً بـ37 مليون و379 ألف دولار، والسعودية خامسة بـ 29 مليون و47 ألف دولار.

وقال سليمان غورصوي، رئيس “جمعية منتجي الأحذية في تركيا”، إن إجمالي قيمة سوق الأحذية في العالم تبلغ في الوقت الراهن حوالي 133 مليار دولار.

وبيّن أن العراق يحافظ منذ أعوام على تصدره قائمة الدول المستوردة للأحذية التركية، لافتًا إلى استمرار تصدير المنتجات التركية حتى إلى سوريا رغم حدّة التوترات الداخلية هناك.

وذكر غورصوي، أن العاملين في قطاع إنتاج الأحذية، يتوجّهون بشكل خاص إلى الأسواق التي يضعف فيها تأثير المنتجات الصينية.

وحول سبب الإقبال الكبير على الأحذية التركية، قال غورصوي إنهم يحرصون على تقديم منتج متميز، وإيصال البضائع التي يطلبها الزبائن، بشكل سريع، “وهذا ما يميّزنا” عن نظرائهم في بقية بلدان العالم.

وشدّد على أن قطاع الأحذية في بلاده “يستهدف تصدير أحذية بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا خلال المرحلة القادمة، وأن هذا الأمر ليس مستحيلًا بالنسبة للمنتجين الأتراك”، بحسب قوله.

(ANADOLU)

شام تايمز

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