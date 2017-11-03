دخول اللاجئين مجاني .. ألمانيا : حفل موسيقى ” متعدد الثقافات ” يعود ريعه لرعاية ” اللاجئين القاصرين “

تدخل سلسلة الحفلات “كييل تعزف للاجئين”، في جولتها الثالثة، يوم السبت، ومن المنتظر أن تصعد على المسرح ثلاث فرق موسيقية، من بينها فرقة “سفر”، وهي مجموعة متعددة الثقافات، وهو الأمر الذي يحمل شعار سلسلة هذه الحفلات.

فعندما تجتمع موسيقى بيتهوفن، مع الأصوات الشرقية لآلتي الدربكة والعود، وحين تجتمع اﻷلحان الإيطالية مع العربية، فهذا يعني بأن الموسيقى تربط الثقافات، وهذا ما سوف يشهده مسرح “بومبه” التراثي في مدينة كييل، الواقعة في ولاية شليسفيغ هولشتاين، يوم الأحد القادم، بحضور فرقة “سفر”، وفرقتين تقدمان موسيقى الروك.

صحيفة “كييلر ناخريشتن” الألمانية قالت، الخميس، نقلاً عن كارينا فيجنر، وهي من الفريق المنظم، الذي سيعود ريعه للمؤسسات الخيرية، إن من المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً كبيراً.

تذاكر الدخول بالنسبة للاجئين سوف تكون مجانية، وسوف تذهب عائدات الحفل لجمعية “لايف لاين”، وهي جمعية للوصاية على اللاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم، في مدينة كييل.

ويوجد في فرقة “سفر” اللاجئ السوري سعد السعيد، الذي يعيش في ألمانيا منذ ثلاث سنوات، وهو يدرس الآن الإدارة الفندقية.

وتقدم الفرقة موسيقى من ألوان متنوعة، نظراً لتنوع أعضائها، فيوجد السوري والألماني والفلسطيني والإيراني.

ويقول السعيد، وهو عازف الإيقاع: “هذا حدث كبير بالنسبة لنا، سنسعد بقدوم عدد كبير من الناس، أعتقد ذلك وأتمناه، نحن سعداء ﻷننا نعزف الموسيقى للاجئين وللألمان”.

وسيقام الحفل ليلة السبت، وسيكون الدخول عند الساعة السابعة مساء، بينما يبدء الحفل الساعة الثامنة.

شام تايمز

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