السعودية : إعدام سوري لتهريبه كميات كبيرة من المخدرات

أعدمت السلطات السعودية، وافداً سوري الجنسية، أول أمس الأربعاء، بعد إدانته بتهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.

وقالت صحيفة “أنحاء” السعودية، إن وزارة الداخلية نفذت حكم القتل بالسوري حمدي أكرم السمحان، بعد قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأضافت الصحيفة: “بحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً”.

وختمت: “أيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني في محافظة القريات بمنطقة الجوف”.

شام تايمز

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