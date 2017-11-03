كندا تعلن استعدادها لاستقبال مليون مهاجر بحلول عام 2020

أعلن وزير الهجرة والمواطنة الكندي، أحمد حسين، يوم الخميس، أنّ بلاده تستعد لاستقبال نحو مليون مهاجر بحلول عام 2020.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة أوتاوا، إنّ بلاده سترفع عدد المهاجرين الذين تستقبلهم حتى 2020، إلى 1% من إجمالي عدد السكان.

وأضاف، مستعرضا خطة بلاده الجديدة بشأن الهجرة، أن ذلك سيساهم في تعويض شيخوخة السكان.

وأشار الوزير الكندي إلى أن حوالي 5 ملايين شخص في كندا سيتقاعدون بحلول العام 2035، مشددًا أن المهاجرين سيلعبون دورا مهما في المجتمع.

وأكد أنّ الحاجة إلى اليد العاملة، وانخفاض النسبة اللازمة من السكان النشطين للمساهمة في الدعم المالي للمسنين والمتقاعدين، كان له دور في اتخاذ هذا القرار.

ولفت حسين إلى أن 6.6 شخص كانوا يعملون في العام 1971 مقابل كلّ مسنّ ومتقاعد، غير أن هذه النسبة انخفضت في 2012 إلى 4.2 %.

وأوضح أن “التوقعات تشير إلى ارتفاع سكان بلاده بنسبة 100% في 2036، إلا أنّ الزيادة الفعلية استقرّت عند 75%، ولذلك ينبغي تحديث العمالة”.

ووفق الخطة الجديدة، تستقبل كندا 310 آلاف مهاجر في 2018، و330 ألفا في 2019، و340 ألفا في 2020، بإجمالي قدره 980 ألف مهاجر.

(ANADOLU)

شام تايمز

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