“غوغل” تتيح ميزات جديدة لتطبيق “يوتيوب الأطفال”

أتاحت “غوغل” مجموعة جديدة من الميزات والتحسينات على تطبيق Youtube Kids الخاص بالأطفال بطرحها النسخة رقم 3.0، منها تخصيص حساب للطفل.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الأهالي باتوا قادرين على إنشاء حساب خاص لكل طفل مع كلمة مرور لعدم تداخل التفضيلات بين الأطفال في العائلة الواحدة، إضافة إلى تغير واجهات التطبيق بناء على عمر المستخدم، فكلما صغر السن قلت النصوص وزادت الصور.

وأصبحت واجهة الإدارة أفضل وتسمح التحكم بالخيارات وتحديد التفضيلات بسهولة لكل حساب، حيث يمكن للآهالي ضمان عدم وصول الأبناء إلا للمحتوى الذي يقومون بتحديده.

وأتاحت “غوغل” التطبيق بالنسخة الجديدة رسمياً في 37 دولة، ويمكن تحميله من متجر “غوغل بلاي”، وفي الدول غير المتاح بها يمكن تحميله من مواقع مثل APK Mirror.

شام تايمز

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