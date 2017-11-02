عانت من النزيف لسنوات .. سيدة صينية تكتشف ضرساً ينمو في أنفها ! ( فيديو )

فوجئت سيدة صينية بعد أن علمت أن سبب معاناتها المزمنة مع النزيف، يعود إلى ضرس كان ينمو داخل أنفها منذ وقت طويل.

وكانت المرأة، التي عرفت فقط باسم شيا، تعتقد أن سبب النزيف المستمر من أنفها، على مدى عقود من الزمن، يعود إلى التهاب مزمن في الأنف، لكن الفحص الذي خضعت له السيدة البالغة من العمر 57 عاماً، أظهر خلاف ذلك، بحسب صحيفة ديلي مييل البريطانية.

وقال الأطباء في مستشفى الشعب بمقاطعة هونان، الواقعة بالجزء الجنوبي من البلاد، أنهم عندما شاهدوا جسماً دائرياً غريباً داخل أنف المريضة، لم يعرفوا ماهيته، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأضاف الدكتور تشو جيانبو المختص بالأنف والأذن والحنجرة “أظهر المسح الضوئي ظلاً عالي الكثافة في تجويف الأنف الأيمن للمريضة، وكان يبدو أنه كائن غريب أو نوع من الحجارة”.

وبعد أن وضعت المريضة على طاولة العمليات، أظهرت الجراحة، أن هذا الجسم الغريب في أنفها، ما هو إلى ضرس كامل مع جذر وتاج، كان ينمو منذ زمن. وتمت إزالة هذا الضرس، وبدأت الأعراض التي عانت منها المريضة لزمن طويل، تتلاشى مع الوقت.

وأشار الدكتور تشو إلى أن هذه الحالة تعرف باسم الأسنان الزائدة، وعادة ما تنمو في أماكن عشوائية، أغلبها على الوجه، وتبدأ بالظهور منذ الولادة، وتتطور بشكل تدريجي خلال الحمل.

شام تايمز

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