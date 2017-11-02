الممثلة المصرية مي عز الدين : أكره حياة الشهرة و سأعتزل قريباً

في تصريحات نارية، قالت الفنانة المصرية #مي_عز_الدين أنها تكره حياة الشهرة. وأكدت أنها تحب فقط الوقوف أمام الكاميرا وممارسة التمثيل.

وجاءت تصريحاتها خلال مقابلة على قناة “دي مي سي” مع الفنانة غادة عادل، حيث أكدت أنها تريد أن تعتزل الفن قريبا، وفق ما نقلت صحيفة القدس العربي،

مشيرة إلى أنها طوال عملها مدة 17 عاما، طالتها الكثير من الإشاعات لكنها تحمد الله أنها كانت فقط حول الحب والشراكة والزواج، بينما هناك فنانات أخريات طالتهن إشاعات بشعة للغاية، وكانت “توجع” على حسب ما تقول.

واكدت إن: “أسوأ ما في الشهرة أنها تلغي الحياة الشخصية للنجوم وليس من حقك الرد على إساءة الناس، وعليك أن تقبل الانتقادات مهما كانت قاسية ومهما كانت حالتك النفسانية، وليس لها ميزة إلا محبة الناس للنجوم، وقالت إن جمهورها هو أفضل ما جنته من مهنة الفن”.

شام تايمز

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