رواية لكاتبة سعودية اتهمت بالإباحية تثير جدلاً .. و السلطات تسحبها من المكتبات

أثارت رواية “زائرات الخميس” للكاتبة السعودية بدرية البشر جدلا واسعا بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل اتهامات بأن الرواية إباحية.

وبدأ الجدل عندما غرد مستخدم يدعى نواف المهدي صورة لصفحة من الرواية تصف باقتضاب أول علاقة جنسية بين رجل وزوجته وكتب مخاطبا محل الكتب الذي اشترى منه الرواية: “كيف لكتاب بهذا المحتوى (أن) يباع في قسم كتب الأطفال؟”.

وغرد حساب المكتبة بعدها ردا على الشكوى كاتبا إنه تم سحب نسخ الرواية من المكتبة.

وإثر ذلك ظهر هاشتاغ #سحب_كتاب_بدريه_الاباحي الذي انتشر بشكل واسع وورد عليه أكثر من ستين ألف تغريدة على مدار الـ12 ساعة الماضية.

وعبر الهاشتاغ انتقد عدد كبير من المستخدمين ما جاء في الكتاب من وصف لعلاقة جنسية منتقدين من وصفوهم بالليبراليين في المجتمع السعودي المسؤولين بنظرهم عن مثل هذه الكتابات.

وفي ظل صمت الكاتبة بدرية البشر، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية عن إصدارها أوامر بسحب الرواية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هاني الغفيلي، عبر حسابه الرسمي تويتر “وزارة الثقافة والإعلام تُوجّه فوراً بسحب كتاب زائرات الخميس لبدرية البشر، الذي صدر في فترة الإدارة السابقة وتفتح تحقيقاً في الموضوع”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes