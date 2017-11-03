تركيا : مؤسسو مسجد يعرضونه للبيع بعد فشلهم في إتمام بنائه !

قالت صحيفة “زمان” التركية، إن مؤسسي مسجد مركز نيلوفر التجاري بمدينة بورصة التركية، اضطروا إلى طرحه للبيع بعدما فشلوا في إتمام بنائه.

وأوضح رئيس جمعية إنشاء واحياء جامع مركز نيلوفر التجاري خليل ساغول أنهم لم يتمكنوا من جمع 3 ملايين و300 ألف ليرة لإكمال عملية إنشاء المسجد مما دفعهم إلى طرحه للبيع مشيراً إلى تلقيهم اتصالات من اكثر من 100 شخص يستنكرون طرح الجامع للبيع.

وأكد ساغول، بحسب الصحيفة، أن المسجد سيتم بيعه وأن “من سيقوم بشرائه سيفوز بالدنيا والآخرة” على حد تعبيره.

وفي عام 2009 قام 5 متطوعين بانشاء جمعية لإنشاء مسجد مركز نيلوفر التجاري بالتزامن مع تخصيص بلدية بورصة قطعة أرض من أجل مركز نيلوفر التجاري.

وفي غضون 7 سنوات جمعت الجمعية مليوني و500 ألف ليرة من أجل مسجد وتمكنت من انشاء الهيكل الأساسي للجامع على مساحة 2 آلاف و500 مترمربع، وعندما فشلت قيادات الجمعية في جمع الأموال اللازمة لإتمام البناء وتقاعس التجار المساهمين في المركز التجاري عن التبرع للمسجد قرروا طرحه للبيع.

وطالبت الجمعية بـ 13 مليون ليرة تركية وهي ما تساوي 3 ونصف مليون دولار أمريكي لمن يرغب في شراء الجامع.

شام تايمز

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