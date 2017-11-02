” نوكيا 2 ” .. ببطارية 4100 ميللي أمبير و بسعر 99 يورو فقط

أعلنت شركة “إتش إم دي”، المالكة لحقوق علامة نوكيا التجارية، عن إطلاق هاتف جديد باسم “نوكيا 2″، يمتاز ببطاريته كبيرة السعة التي تأتي بسعة 4100 ميلي أمبير/ساعة، ولكن سعره لا يتعدى 100 يورو.

ويقدم نوكيا 2 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل مع طبقة حماية من زجاج غوريلا غلاس 3، كما يقدم ذاكرة عشوائية بسعة 1 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 8 غيغابايت قابلة للزيادة حتى 128 غيغابايت.

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 9.3 ملليمترات، معالجاً رباعي النوى من نوع كوالكوم سناب دراغون 212، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، إضافة إلى بطاريته التي تأتي بسعة 4100 ميلي أمبير/ساعة، وتكفي للعمل لمدة يومين كاملين، حسب قول الشركة.

ويملك نوكيا 2، الذي يدعم شبكات الجيل الرابع LTE، كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع ميزة التركيز التلقائي، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابكسل. وهو يعمل بالإصدار 7.1.1 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد.

وتعتزم الشركة الفلندية طرح هاتف نوكيا 2، الذي يتوفر باللونين الأبيض والأسود مع إطار باللونين الرمادي والنُحاسي، اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بسعر 99 يورو أو ما يُعادل 115 دولاراً أمريكياً.

شام تايمز

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