مستشارة ألمانيا تواصل صدارتها لقائمة ” فوربس ” لأقوى 100 امرأة في العالم

تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة، للسنة السابعة على التوالي، وللمرة الثانية عشرة في المجموع.

وذكرت فوربس، أن ميركل احتفظت بصدارة القائمة بفضل نجاحها في الانتخابات الألمانية الأخيرة، التي فازت فيها بولاية رابعة، فيما حلّت بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المرتبة الثانية، على الرغم من السنة الصعبة التي مرت بها، إذ انخفضت فيها أغلبية حزبها البرلمانية بشكل كبير بعد قرارها بإجراء انتخابات عامة في يونيو، بحسب تقرير نشرته “الغارديان”.

وجاء بعد الاثنتين ميلندا غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل، وشيريل ساندبرغ، كبير موظفي التشغيل في “فيسبوك”، وماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال موتورز”.

وتعتمد القائمة على معايير “قواعد السلطة” السبعة: المليارات، والأعمال التجارية، والمالية، ووسائل الإعلام، والسياسة، والمؤسسات الخيرية/المنظمات غير الحكومية، والتكنولوجيا.

وذكر التقرير أن ما يقرب من نصف النساء في القائمة أمريكيات، وعلى رأسهن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حلّت في الترتيب الـ19، فيما مثلت المملكة المتحدة 8 نساء، في حين أن بقية أوروبا لديها 13 ممثلة.

وغابت عن القائمة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، وهيلاري كلينتون، التي تراجعت 63 مركزا، من الثاني في عام 2016 إلى 65 في عام 2017.

(SPUTNIK)

شام تايمز

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