فخ غوارديولا وأجويرو التاريخي الأبرز في مباراة مانشستر سيتي ونابولي

حسم مانشستر سيتي تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نابولي بنتيجة 4-2، في المباراة التي اقيمت الأربعاء، على ملعب السان باولو.

وتمكن النادي الإنجليزي من حصد 6 نقاط خلال مبارتين أمام نابولي، ليتأهل للدور التالي قبل انتهاء مباريات دور المجموعات بجولتين.

تقاسم الطرفان السيطرة على اللقاء خاصة في الشوط الأول، ولكن عاد لاعبو جوارديولا لفرض شخصيتهم في المباراة ليحققوا فوزاً كبيرا على متصدر الدوري الإيطالي.

يستعرض أبرز مشاهد المباراة:

الهداف التاريخي

سطر سيرجيو أجويرو اسمه في تاريخ مانشستر سيتي بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق بـ178 هدفا، بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى نابولي، ليتخطى إيريك بروك صاحب الـ177 هدفا.

فخ جوارديولا

انتصر بيب جوارديولا على ماوريسيو ساري للمرة الثانية، مستغلا اعتماد الإيطالي على سياسة الضغط العالي طوال الـ90 دقيقة، ليستثمر المساحات الكبيرة التي ظهرت في الخطوط الخلفية لأصحاب الأرض، في حين كان السيتي أكثر تنظيماً دفاعيا، على الرغم من استقبال هدفين.

تطور ملحوظ

اثبت ثنائي قلب دفاع مانشستر سيتي جون ستونز ونيكولاس أوتامندي مدى جودتهما في قيادة دفاع السيتي، ومباراة تلو الأخرى يظهران مدى التطور الملحوظ الذي وصلا له، فدما مباراة قوية، وتوجا مستواهما بهدفين.

كما أصبح ستونز أكثر لاعبي السيتي تسجيلا للأهداف هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

خطورة الأجنحة

قدم ليروي ساني ورحيم سترلينج مباراة رائعة، وأرهقا مدافعي نابولي، حيث تمكن ساني من صناعة الهدف الأول والثاني، كما كانت سرعته الكبيرة سبباً في احراز أجويرو للهدف الثالث، فيما سجل سترلينج الهدف الرابع.

كووورة

شام تايمز

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